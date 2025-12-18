Thiago Silva si separa ufficialmente dal Fluminense, con cui ha deciso di interrompere il suo contratto anticipatamente. Dopo un lungo percorso in Brasile, il 41enne ex Milan guarda ora a nuove opportunità in Europa. La sua esperienza e leadership rappresentano un patrimonio prezioso per qualsiasi club desideroso di arricchire il proprio reparto difensivo.

© Lapresse.it - Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: per l’ex Milan un futuro in Europa

Si dividono le strade di Thiago Silva e del Fluminense: la società brasiliana ha annunciato la risoluzione del contratto del giocatore 41enne con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale. Arrivato al club di Rio de Janeiro a maggio dell’anno scorso, per il difensore adesso potrebbero spalancarsi nuovamente le porte dell’Europa, per riaccendere la speranza di guadagnarsi la convocazione con la Seleçao ai Mondiali del prossimo giugno. Thiago Silva, titolare per gran parte della stagione, ha contribuito nel raggiungimento da parte del Fluminense della semifinale del Mondiale per club la scorsa estate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Thiago Silva rescinde il suo contratto con il Fluminense: all'orizzonte un rientro in Europa

