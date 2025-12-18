Thiago Silva lascia ufficialmente il Fluminense futuro in Europa?

Thiago Silva dice addio al Fluminense, segnando la fine di un capitolo importante della sua carriera. Con il suo stile impeccabile e leadership indiscutibile, il difensore brasiliano si prepara a scrivere un nuovo capitolo, forse in Europa. A 41 anni, il suo percorso nel club carioca si conclude con un’eredità di classe e determinazione. Cosa riserverà il futuro per uno dei simboli del calcio brasiliano?

© Sport.periodicodaily.com - Thiago Silva lascia ufficialmente il Fluminense, futuro in Europa? Con sei mesi di anticipo si è chiusa ufficialmente l’avventura del difensore brasiliani. A 41 anni, Thiago Silva lascia il Fluminense dopo una militanza durata un anno e mezzo. Nonostante la veneranda età, il giocatore non ha intenzione di ritirarsi, ma vuole giocarsi ancora le sue carte in un campionato competitivo europeo per sperare in una clamorosa convocazione per il Mondiale. THIAGO SILVA LASCIA IL FLUMINENSE: IL COMUNICATO UFFICIALE Il club carioca ha salutato ufficialmente il suo capitano con un comunicato elencando tutti i numeri dei un prodotto del vivaio:” Il Fluminense Fc informa che il difensore Thiago Silva ha formalizzato, nel pomeriggio di questo martedì, presso il Ct Carlos Castilho, la risoluzione del suo contratto con il club. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com Leggi anche: Thiago Silva, ritorno in Europa? Il difensore, pronto a rescindere con il Fluminense, strizza l’occhio al vecchio continente: anche il Milan tra le possibili pretendenti! Leggi anche: Eterno Thiago Silva: gol decisivo in rovesciata al 98? in Fluminense-Juventude Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Thiago Silva saluta il Fluminense: addio anticipato a 41 anni. Sogna l'Europa e il ritorno al Milan (ma il club frena); Thiago Silva rivela: Neymar e Mbappé molto uniti, poi...; DAL BRASILE - Thiago Silva lascia il Fluminense, possibile futuro in Europa; Thiago Silva dice addio alla Fluminense: vuole tornare a giocare in Europa, ma al momento il Milan.... Calcio: Thiago Silva lascia il Fluminense, in vista ritorno in Europa - Thiago Silva si ferma a 41 anni, anche se non e' detto che sia un addio definitivo al calcio. msn.com

Il Fluminense saluta in anticipo Thiago Silva - Thiago Silva e il Fluminense hanno deciso di risolvere il contratto in anticipo e ora il difensore brasiliano sarà libero di trasferirsi gratuitamente in un nuovo club. sportal.it

Thiago Silva e il Milan, un ritorno possibile? L’ipotesi romantica che riaccende San Siro - Thiago Silva lascia il Fluminense e cerca un nuovo club a 41 anni: a Milano torna l’idea di un possibile ritorno in rossonero. milanosportiva.com

NEYMAR E MBAPPÉ LITIGARONO QUANDO ARRIVÒ MESSI In una recente intervista, Thiago Silva ha rivelato che, prima dell'arrivo di Lionel Messi, il legame tra Neymar e Mbappé era totale. "Erano in sintonia e si divertivano moltissimo ogni giorno. - facebook.com facebook

#ThiagoSilva e #SergioRamos: serve un atto di fede x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.