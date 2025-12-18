Thiago Silva è ufficialmente libero Il sogno è il Milan | le ultime di calciomercato
Thiago Silva torna a far parlare di sé, ora ufficialmente svincolato dalla Fluminense. Il suo nome risuona forte tra i tifosi del Milan, che sognano un suo ritorno in rossonero. Le voci di calciomercato si intensificano, alimentando speranze e aspettative. Il futuro del difensore brasiliano potrebbe scrivere un nuovo capitolo, e il Milan sembra essere il protagonista principale di questa possibile svolta.
Calciomercato Milan, Thiago Silva è ufficialmente libero dal suo contratto con la Fluminense. Ecco il post su X. Le ultime sui rossoneri da SportMediaset. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
