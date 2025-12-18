Thiago Silva è ufficialmente libero Il sogno è il Milan | le ultime di calciomercato

Thiago Silva torna a far parlare di sé, ora ufficialmente svincolato dalla Fluminense. Il suo nome risuona forte tra i tifosi del Milan, che sognano un suo ritorno in rossonero. Le voci di calciomercato si intensificano, alimentando speranze e aspettative. Il futuro del difensore brasiliano potrebbe scrivere un nuovo capitolo, e il Milan sembra essere il protagonista principale di questa possibile svolta.

Thiago Silva al Fluminense, ufficiale il ritorno in Brasile dell'ex Milan - Thiago Silva lascerà il Chelsea e la Premier League al termine della stagione, per tornare in Brasile e accasarsi al Fluminense, che ha scelto di puntare sull'esperienza dell'ex centrale del Milan. corrieredellosport.it

Fluminense, ufficiale il ritorno di Thiago Silva - Thiago Silva torna in Brasile: l'annuncio ufficiale della Fluminense Dopo aver vestito le maglie di Milan, Paris Saint Germain e Chelsea, la lunga carriera europea di Thiago Silva volge al termine. gianlucadimarzio.com

