Thiago Silva dice addio al Fluminense a 41 anni ha ancora due sogni nel cassetto | Milan e Mondiali

Thiago Silva, a 41 anni, lascia il Fluminense con due sogni ancora vivi: tornare a giocare con il Milan e partecipare ai Mondiali con il Brasile. Due ipotesi che sembrano lontane, ma la decisione di rescindere il contratto con il club brasiliano testimonia la sua voglia di rincorrere ancora grandi traguardi. Mentre il tempo scorre, il suo futuro rimane avvolto nel mistero, tra desideri e possibilità.

Thiago Silva con la maglia del Milan a gennaio e con quella del Brasile a giugno? Due ipotesi che oggi appaiono mere fantasie di mercato, eppure il 41enne centrale difensivo ha rescisso col Fluminense proprio per cullare questi due ultimi sogni di fine carriera. E nulla è impossibile.

