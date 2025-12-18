Thiago Silva dà l’addio ufficiale al Fluminense | ritorno probabile in Europa Possibilità al Milan di Allegri? Le ultime

Thiago Silva si congeda ufficialmente dal Fluminense e si prepara a tornare in Europa, con il Milan in prima fila. Il difensore brasiliano, desideroso di rinnovare il legame con il calcio continentale, potrebbe rappresentare un colpo di grande impatto, puntando a convincere Ancelotti in vista del 2026. Un possibile ritorno che entusiasma i tifosi e apre nuovi scenari per il mercato di Allegri.

Thiago Silva lascia il Fluminense e punta al ritorno in Europa. Il difensore brasiliano sogna il Milan per convincere Ancelotti in vista del 2026. Il calciomercato internazionale si prepara ad accogliere nuovamente uno dei difensori più iconici dell'ultimo ventennio. Thiago Silva, all'età di 41 anni, ha ufficialmente comunicato la sua volontà di lasciare il Fluminense. Nonostante un contratto valido fino al 2026, il centrale brasiliano ha rescisso consensualmente l'accordo con il club di Rio de Janeiro. Le indiscrezioni provenienti dal Brasile e rilanciate dai principali esperti di mercato, tra cui Fabrizio Romano, indicano il Milan come una delle destinazioni più probabili per il il difensore che vorrebbe chiudere il cerchio della sua carriera proprio al club rossonero.

Thiago Silva dice addio al Fluminense, a 41 anni ha ancora due sogni nel cassetto: Milan e Mondiali - Thiago Silva con la maglia del Milan a gennaio e con quella del Brasile a giugno? fanpage.it

Il Fluminense conferma: Thiago Silva ha comunicato l'addio, ora futuro in Europa - "Il Fluminense FC informa che il difensore Thiago Silva ha formalizzato, nel pomeriggio di questo martedì (16 dicembre, ndr), presso il CT. tuttomercatoweb.com

