The Cage sabato 20 dicembre My Generation con Athel

Sabato 20 dicembre, The Cage ospita una serata imperdibile con gli artisti emergenti della rassegna My Generation. Un appuntamento pensato per valorizzare i talenti più promettenti, nato dalla collaborazione tra The Cage e l’associazione Musicus Concentus di Firenze. Un’occasione unica per ascoltare musica fresca e coinvolgente, in un’atmosfera vibrante e ricca di energia.

© Livornotoday.it - The Cage, sabato 20 dicembre My Generation con Athel Sabato 20 dicembre tornano gli artisti in punta di lancio per la rassegna My Generation, nata dalla collaborazione tra il The Cage e l'associazione fiorentina Musicus Concentus. Stavolta sarà il turno di Athel, un giovane artista livornese che arriva sul palco con l'urgenza tipica di chi ha.

Questo sabato sera infiammeremo il Cage a Livorno con uno show rovente. Link in bio per acquisto biglietti! - facebook.com facebook

