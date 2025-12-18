Tg Green 18 dicembre – Il contributo del nucleare +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro

Nel Tg Green di oggi analizziamo il ruolo del nucleare nel rilancio economico, con un aumento del 2,5% del Pil e 117mila posti di lavoro. Esploreremo anche le sfide legate ai cambiamenti climatici, tra rischi crescenti per le Alpi e i ghiacciai, e le preoccupazioni ambientali legate ai Pfas presenti nell’aria italiana, secondo l’ultimo rapporto di Greenpeace.

© Lapresse.it - Tg Green 18 dicembre – Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro, Alpi e ghiacciai fragili, nel 2025 sale rischio eventi estremi, L’ultimo rapporto di Greenpeace, in Italia i Pfas anche nell’aria. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Tg Green 9 ottobre – Riparte il nucleare in Italia Leggi anche: Tg Green 2 ottobre – Il nucleare rallenta, le rinnovabili corrono La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. TG5: Edizione ore 20.00 del 17 dicembre Video; Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 11 dicembre 2025; TG +24 edizione 11 Dicembre 2025; Francia: prosegue la protesta degli agricoltori, trattori e blocchi contro abbattimento del bestiame. Tg Green 18 dicembre - Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro - Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro, Alpi e ghiacciai fragili, nel 2025 sale rischio eventi estremi, L'ultimo ... stream24.ilsole24ore.com

Il 18 dicembre 2016, Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt dei Green Day, si sono esibiti a scopo benefico al 1 2 3 4 Go Records di Oakland per raccogliere fondi in seguito al devastante incendio al Oakland Ghost Ship del 2 dicembre, che ha causato la morte di 3 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.