Tg Green 18 dicembre – Il contributo del nucleare +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro

Nel Tg Green di oggi analizziamo il ruolo del nucleare nel rilancio economico, con un aumento del 2,5% del Pil e 117mila posti di lavoro. Esploreremo anche le sfide legate ai cambiamenti climatici, tra rischi crescenti per le Alpi e i ghiacciai, e le preoccupazioni ambientali legate ai Pfas presenti nell’aria italiana, secondo l’ultimo rapporto di Greenpeace.

Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro, Alpi e ghiacciai fragili, nel 2025 sale rischio eventi estremi, L'ultimo rapporto di Greenpeace, in Italia i Pfas anche nell'aria. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana.

