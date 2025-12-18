Testardamente divisi | su Kiev le sinistre si presentano con 6 risoluzioni E vorrebbero governare?

Le sinistre a Kiev si presentano con sei risoluzioni, ma la loro unità è tutta da verificare. La recente dichiarazione di Elly Schlein alla Camera, forte di parole roboanti, contrasta con le divisioni emerse sul campo. La domanda che nasce spontanea è: sono pronti a governare o sono solo parole? La realtà politica dimostra come, anche in temi cruciali, le divisioni possano mettere a rischio l’efficacia delle azioni.

