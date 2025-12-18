Testardamente divisi | su Kiev le sinistre si presentano con 6 risoluzioni E vorrebbero governare?
Le sinistre a Kiev si presentano con sei risoluzioni, ma la loro unità è tutta da verificare. La recente dichiarazione di Elly Schlein alla Camera, forte di parole roboanti, contrasta con le divisioni emerse sul campo. La domanda che nasce spontanea è: sono pronti a governare o sono solo parole? La realtà politica dimostra come, anche in temi cruciali, le divisioni possano mettere a rischio l’efficacia delle azioni.
Fa davvero ridere la roboante dichiarazione di Elly Schlein alla Camera prima della Caporetto sulle risoluzioni presentate dal campo largo sull’Ucraina. “Costruiremo l’alternativa insieme e vinceremo le prossime elezioni!”, promette. Sogna la spallata e vorrebbe, insieme a Conte e compagni, dare lezione alla maggioranza di governo. Ma basta guardare alle posizioni discordanti, ogni partito presenta il suo testo, per comprendere il corto circuito totale delle opposizioni sulla politica estera. In aula sono sei le risoluzioni del centrosinistra. Non riescono a trovare la quadra su nulla: 6 testi diversi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
