’Test del carrello’ posizioni distanti Cgil | Proposta inaccettabile
La disputa tra Filcams Cgil Siena e Pam Panorama si intensifica sulla questione del cassiere Fabio Giomi, licenziato dopo il fallimento del cosiddetto ‘test del carrello’. La proposta dell’azienda di posizioni distanti è stata definita inaccettabile dalla sindacale, mentre la discussione sulla vicenda prosegue senza un accordo. La vicenda solleva ancora dubbi e tensioni sul trattamento dei lavoratori coinvolti.
Nessun accordo tra Filcams Cgil Siena e Pam Panorama. Va avanti la discussione in merito alla vicenda del cassiere sessantaduenne Fabio Giomi, ormai da due mesi senza lavoro, dopo esser stato licenziato dal punto vendita di Porta Siena in seguito al fallimento del ’test del carrello’ (un ispettore dell’azienda, fingendosi un cliente, ha nascosto del materiale tra gli oggetti acquistati, simulando un furto). Dopo l’ultimo incontro in prefettura fra azienda e Cgil, l’11 dicembre, l’azienda ha manifestato la disponibilità a convertire il licenziamento in una misura conservativa, individuata in una sospensione disciplinare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
