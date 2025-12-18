’Test del carrello’ posizioni distanti Cgil | Proposta inaccettabile

La disputa tra Filcams Cgil Siena e Pam Panorama si intensifica sulla questione del cassiere Fabio Giomi, licenziato dopo il fallimento del cosiddetto ‘test del carrello’. La proposta dell’azienda di posizioni distanti è stata definita inaccettabile dalla sindacale, mentre la discussione sulla vicenda prosegue senza un accordo. La vicenda solleva ancora dubbi e tensioni sul trattamento dei lavoratori coinvolti.

