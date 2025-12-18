Durante la cena degli auguri natalizi della Famiglia Legnanese, è stata consegnata la Tessera D’Oro 2025 a Jody Testa, un riconoscimento per il suo impegno e dedizione alla città di Legnano e al sociale. Un omaggio che celebra l’importanza del contributo di chi si dedica con passione alla comunità.

© Ilgiorno.it - Tessera D’Oro 2025 a Jody Testa, l’omaggio della Famiglia Legnanese: “Impegno e dedizione alla città”

Legnano (Milano) – “Per il suo impegno e per la sua dedizione alla città di Legnano e nel sociale”. È con questa motivazione che a Villa Jucker in sala Giare durante la cena degli auguri di Natale della Famiglia Legnanese, è stata conferita la Tessera D’Oro 2025 al consigliere e socio Gian Piero Edilio (Jody) Testa. La consegna delle tessera d’oro è stata affidata, come di consueto, al presidente di Famiglia legnanese, Gianfranco Bononi. Le motivazioni. Queste nel dettaglio le motivazioni che hanno portato al conferimento della Tessera a Testa, personaggio molto noto in città: "Jody Testa ha dimostrato per Legnano un attaccamento e una dedizione speciale, impegnandosi in prima persona affinché la nostra città ottenesse riconoscimenti e apprezzamento presso le più alte istituzioni provinciali, regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

