Nel cuore del Piemonte, Moby Dick Ets promuove la co-programmazione come strumento per coinvolgere attivamente i giovani nelle decisioni pubbliche. Un approccio che va oltre l’ascolto simbolico, puntando a un reale protagonismo giovanile nel processo decisionale, favorendo un cambiamento culturale e sociale capace di rafforzare il ruolo dei giovani nel terzo settore e nella comunità.

© Iltempo.it - Terzo settore, Piemonte (Moby Dick Ets): "Con co-programmazione i giovani entrano in scelte pubbliche"

Salerno, 18 dic. (AdnkronosLabitalia) - “I giovani non chiedono un ascolto simbolico, ma di partecipare alle scelte. La co-programmazione è lo strumento che consente loro di incidere davvero sulle politiche che li riguardano”. Lo afferma Francesco Piemonte, presidente di Moby Dick Ets, ente capofila del progetto nazionale ‘Co-programmare con i giovani', presentato nel meeting di rilevanza nazionale in corso a Salerno, dedicato al rapporto tra istituzioni, Terzo Settore e nuove generazioni. Piemonte richiama il Codice del Terzo Settore e in particolare l'articolo 55, che dal 2017 introduce la co-programmazione e la co-progettazione come modalità strutturali di collaborazione tra enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Terzo settore, Piemonte (Modavi): “Per Ets ruolo sempre più centrale ma sostegno pubblico non basta”

Leggi anche: Terzo settore, al via a Salerno 'Co-programmare con i giovani': apre vice ministro Bellucci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Terzo settore: dal 18 al 20 dicembre Salerno 'capitale' del dialogo tra giovani e istituzioni.

Terzo settore, Piemonte (Moby Dick Ets): "Con co-programmazione i giovani entrano in scelte pubbliche" - progettazione come modalità strutturali di collaborazione tra enti del Terzo Settore e Pubbli ... adnkronos.com