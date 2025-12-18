Terzo settore Piemonte Moby Dick Ets | Con co-programmazione i giovani entrano in scelte pubbliche
Nel cuore del Piemonte, Moby Dick Ets promuove la co-programmazione come strumento per coinvolgere attivamente i giovani nelle decisioni pubbliche. Un approccio che va oltre l’ascolto simbolico, puntando a un reale protagonismo giovanile nel processo decisionale, favorendo un cambiamento culturale e sociale capace di rafforzare il ruolo dei giovani nel terzo settore e nella comunità.
Salerno, 18 dic. (AdnkronosLabitalia) - “I giovani non chiedono un ascolto simbolico, ma di partecipare alle scelte. La co-programmazione è lo strumento che consente loro di incidere davvero sulle politiche che li riguardano”. Lo afferma Francesco Piemonte, presidente di Moby Dick Ets, ente capofila del progetto nazionale ‘Co-programmare con i giovani', presentato nel meeting di rilevanza nazionale in corso a Salerno, dedicato al rapporto tra istituzioni, Terzo Settore e nuove generazioni. Piemonte richiama il Codice del Terzo Settore e in particolare l'articolo 55, che dal 2017 introduce la co-programmazione e la co-progettazione come modalità strutturali di collaborazione tra enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
