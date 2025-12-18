Terzo settore partito da Salerno progetto nazionale ' Co-programmare con i giovani'

A Salerno è stato presentato il progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani', un'iniziativa promossa dal terzo settore e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 2024. L'obiettivo è coinvolgere attivamente i giovani nelle attività di co-progettazione e sviluppo sociale, promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e comunità giovanile. Un passo importante per rafforzare il ruolo dei giovani nel progresso del Paese.

© Iltempo.it - Terzo settore, partito da Salerno progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani' Salerno, 18 dic. (AdnkronosLabitalia) - Presentato oggi, a Salerno, il progetto 'Co-programmare con i giovani', un'iniziativa di rilevanza nazionale finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'annualità 2024 (ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. n.1172017), che vede l'ente del terzo settore Moby Dick Aps vestire il ruolo di capofila di un partenariato composto da 13 enti del terzo settore su tutto il territorio nazionale. "Per il governo Meloni - ha affermato il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, intervenuta in apertura del meeting - l'ascolto dei giovani è un metodo di lavoro, è una priorità.

