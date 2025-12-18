Terzo settore Bellucci | ' Co-programmare con i giovani' per aiutarli a raggiungere propri sogni

Il terzo settore si apre alle nuove generazioni con l’obiettivo di co-programmare il loro futuro. Bellucci invita i giovani a osare, a credere nei propri sogni e a coltivare coraggio e speranza. Un messaggio di fiducia e opportunità per costruire un domani più inclusivo e sostenibile, dove la collaborazione tra giovani e realtà sociali diventa motore di cambiamento.

© Iltempo.it - Terzo settore, Bellucci: "'Co-programmare con i giovani' per aiutarli a raggiungere propri sogni" Salerno, 18 dic. (AdnkronosLabitalia) - "Io vi auguro di osare, di osare sempre. Per raggiungere i propri sogni bisogna osare perché vola solo chi osa farlo e quindi vi auguro di poter coltivare questo coraggio, questa speranza". Così il vice ministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, intervenendo a Salerno al meeting di presentazione del progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani', un'iniziativa finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'annualità 2024, con Moby Dick Ets ente capofila, rivolgendosi ai giovani presenti in sala. L'obiettivo del progetto è di coinvolgere operatori e giovani di tutte le regioni italiane in un percorso di partecipazione attiva e co-programmazione delle politiche giovanili.

