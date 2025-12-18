Terza Pagina | la mostra I Giochi Olimpici Una storia lunga tremila anni e l’ultimo romanzo di Gaetano Savatteri

Scopri la mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni” e immergiti in un viaggio tra passato e presente delle Olimpiadi. Contestualmente, esplora l’ultimo romanzo di Gaetano Savatteri, un’opera che cattura l’essenza della narrativa italiana contemporanea. Due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cultura, sport e letteratura, pronti a sorprenderti e ispirarti.

