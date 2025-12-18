Terrorismo il sottosegratorio Molteni | Ottimo lavoro della Polizia di Stato di Como
Il sottosegretario Molteni esprime apprezzamento per l’efficace intervento della Polizia di Stato di Como, che ha portato all’espulsione di un immigrato irregolare di origine bengalese, sospettato di essere vicino a un gruppo religioso. Un’operazione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica e la collaborazione istituzionale a tutela della collettività.
“Ho personalmente ringraziato il Prefetto di Como Corrado Conforto Galli e il Questore Marco Cali per la brillante operazione che ha portato all’espulsione con accompagnamento in frontiera di un immigrato irregolare, di origine bengalese, residente a Como, attivo e vicino a un gruppo religioso. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Il sottosegretario Molteni alla giornata conclusiva della riunione annuale degli Esperti per la sicurezza.
