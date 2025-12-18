Terribile incendio in autostrada pullman carico di persone prende fuoco

Un pomeriggio di fine anno che si trasforma in tragedia: un incendio devastante coinvolge un pullman in autostrada, spezzando la quiete di un viaggio tra emozioni contrastanti. In un istante, il tranquillo tragitto verso casa o Palermo si riempie di fumo, paura e urla, lasciando dietro di sé un ricordo indelebile di un evento che nessuno avrebbe voluto vivere.

Il viaggio tranquillo, il pomeriggio di fine anno, la strada verso casa o verso Palermo. Poi, all’improvviso, il fumo, l’odore acre, le urla. Un pullman pieno di persone costretto a fermarsi in corsia, nel nulla dell’autostrada, mentre qualcosa comincia a bruciare e tutti capiscono che bisogna scappare subito. Siamo sulla A29, nel territorio di Calatafimi-Segesta, provincia di Trapani. È il pomeriggio di giovedì 28 dicembre quando un bus a due piani della linea regionale, diretto verso Palermo, si trasforma in pochi minuti in un incubo per chi è a bordo. Il mezzo è in marcia quando, senza preavviso, viene improvvisamente avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

