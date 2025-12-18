Terribile incendio in autostrada pullman carico di persone prende fuoco La situazione

Un terribile incendio ha sconvolto l’autostrada A29 nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre, causando grande paura tra i presenti. Un pullman a due piani, in viaggio verso Palermo, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, mettendo in allarme automobilisti e passanti. La situazione ha richiesto interventi tempestivi delle autorità, mentre si cerca di fare chiarezza sulle cause dell’incidente e di garantire la sicurezza dei coinvolti.

© Thesocialpost.it - Terribile incendio in autostrada, pullman carico di persone prende fuoco. La situazione Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre lungo l'autostrada A29, nel territorio di Calatafimi-Segesta, in provincia di Trapani, dove un bus a due piani della linea regionale è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre procedeva in direzione Palermo. L'incendio si è sviluppato in pochissimi minuti, trasformando il mezzo in una torcia e costringendo l'autista a fermarsi immediatamente e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Nonostante la rapidità con cui il rogo si è propagato, tutti i passeggeri sono riusciti a scendere dal pullman e ad allontanarsi in tempo, evitando conseguenze ben più gravi.

Paura sull’autostrada Palermo-Mazara: pullman di due piani in fiamme - In fiamme un autobus a due piani della linea regionale che stava percorrendo ... livesicilia.it

Pullman prende fuoco sull’A29, paura a bordo: passeggeri salvi per miracolo, traffico in tilt - I passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero. fanpage.it

