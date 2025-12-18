Terremoto nel clan Amato Pagano sono 11 le persone arrestate | coinvolti anche imprenditori

Un terremoto scuote il clan Amato Pagano con 11 arresti, tra cui anche imprenditori. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli, segnando un importante colpo alle attività criminali. L’operazione evidenzia la crescente attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nel territorio. Un passo decisivo nella lotta contro la criminalità organizzata, con implicazioni che potrebbero riverberarsi anche nel mondo dell

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia -, nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

