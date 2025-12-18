Terni progetti e proposte del centrodestra | Uniti e compatti per tornare alla guida della città Raccolta firme sul tema fiscalità
Terni si prepara a rilanciarsi con progetti e proposte del centrodestra, sottolineando l’unità e la determinazione a tornare alla guida della città. In un incontro congiunto, i rappresentanti politici hanno presentato le iniziative in cantiere, tra cui una raccolta firme sulla fiscalità. La conferenza stampa, svoltasi nella sala consiliare di palazzo Spada, ha segnato il primo passo di un percorso condiviso per pensare e costruire il futuro di Terni.
Una conferenza stampa congiunta per annunciare una serie di iniziative. La sala consiliare di palazzo Spada ha ospitato giovedì 18 dicembre Pensare il futuro. Idee e progetti di centrodestra e movimenti civici per Terni a cura di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Umbria Civica, Unione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
