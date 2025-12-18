Terni progetti e proposte del centrodestra | Uniti e compatti per tornare alla guida della città Raccolta firme sul tema fiscalità

Terni si prepara a rilanciarsi con progetti e proposte del centrodestra, sottolineando l’unità e la determinazione a tornare alla guida della città. In un incontro congiunto, i rappresentanti politici hanno presentato le iniziative in cantiere, tra cui una raccolta firme sulla fiscalità. La conferenza stampa, svoltasi nella sala consiliare di palazzo Spada, ha segnato il primo passo di un percorso condiviso per pensare e costruire il futuro di Terni.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.