In un momento di grande fermento societario, la Ternana annuncia l’insediamento ufficiale di Fabio Forti come nuovo amministratore unico. Con l’obiettivo di rivalutare la gestione dei costi e affrontare la questione del contratto di Massimo Ferrero, la società si prepara a un nuovo capitolo, tra sfide e strategie per il futuro.

Ternana, operativo il nuovo amministratore unico Fabio Forti: "Rivalutare gestione dei costi e risoluzione del contratto di Massimo Ferrero"

In casa Ternana, tra giorni molto complicati e tesi a livello societario, inizia ufficialmente il mandato del dottor Fabio Forti come Amministratore Unico della società rossoverde. Lascia quindi l'organigramma delle Fere Tiziana Pucci.Nelle sue prime dichiarazioni in commercialista ternano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

