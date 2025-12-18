Ternana operativo il nuovo amministratore unico Fabio Forti | Rivalutare gestione dei costi e risoluzione del contratto di Massimo Ferrero

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di grande fermento societario, la Ternana annuncia l’insediamento ufficiale di Fabio Forti come nuovo amministratore unico. Con l’obiettivo di rivalutare la gestione dei costi e affrontare la questione del contratto di Massimo Ferrero, la società si prepara a un nuovo capitolo, tra sfide e strategie per il futuro.

ternana operativo il nuovo amministratore unico fabio forti rivalutare gestione dei costi e risoluzione del contratto di massimo ferrero

© Ternitoday.it - Ternana, operativo il nuovo amministratore unico Fabio Forti: "Rivalutare gestione dei costi e risoluzione del contratto di Massimo Ferrero"

In casa Ternana, tra giorni molto complicati e tesi a livello societario, inizia ufficialmente il mandato del dottor Fabio Forti come Amministratore Unico della società rossoverde. Lascia quindi l'organigramma delle Fere Tiziana Pucci.Nelle sue prime dichiarazioni in commercialista ternano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Perugia-Ternana, nuovo volto alla ripresa degli allenamenti. Al Taddei Claudia Rizzo e Massimo Ferrero

Leggi anche: Perugia-Ternana, data ed orario del derby. Inibizione per Massimo Ferrero: "Parole irriguardose"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ternana: intanto via Tiziana Pucci. Fabio Forti nuovo amministratore. Ma il futuro è tutto da scrivere; Terremoto Ternana, via l’amministratrice Tiziana Pucci. Focus su stadio-clinica: “Basta ingerenze e condizionamenti”; Terremoto-Ternana, via l’amministratore unico. Tiziana Pucci allontanata per giusta causa; Fatture sospette e contratti d’oro a Massimo Ferrero, la Ternana pronta ad andare in procura.

ternana operativo nuovo amministratoreTernana Calcio, Fabio Forti nuovo amministratore unico: il comunicato ufficiale - Fabio Forti ha annunciato di essere operativo da oggi alla guida della società rossoverd ... ternananews.it

ternana operativo nuovo amministratoreTernana, dopo la penalizzazione arriva la bufera: Ferrero allontanato, la scalata al club finisce in Procura - Ternana, penalizzazione e polemiche: la famiglia Rizzo ai ferri corti con l'ex patron Samp Ferrero e l'amministratore Pucci, congelate le revoche degli incarichi. sport.virgilio.it

ternana operativo nuovo amministratoreRassegna Stampa – La Nazione – Terremoto-Ternana, via l’amministratore unico - Tra i motivi della decision c'è 'un contratto onerosissimo stipulato con Massimo Ferrero'. ternananews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.