Terna mette il turbo | entro il 2025 in campo nuove infrastrutture per circa 800 milioni di euro

Terna accelera il suo sviluppo con un piano ambizioso: entro il 2025, saranno messe in campo nuove infrastrutture per circa 800 milioni di euro. Un investimento strategico volto a potenziare la rete e supportare la crescita sostenibile del sistema energetico italiano. Un passo decisivo verso un futuro più efficiente e resiliente, che rafforza l’impegno dell’azienda nel garantire energia sempre più affidabile e innovativa.

Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro. Il risultato registrato nell'anno conferma l'impegno della Società guidata da Giuseppina Di Foggia nel rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione nazionale, a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese. Dal 2023 il valore degli interventi consegnati alla piena operatività è di oltre 2 miliardi di euro. Di Foggia: "Le principali opere sono già in fase di realizzazione". "Le opere di Terna entrate in esercizio dal 2023 ad oggi, per oltre due miliardi di euro di investimenti, rendono la trasmissione dell'energia più sicura e la rete più flessibile -ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna-.

