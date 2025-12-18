Terna le opere entrate in esercizio nel 2025 e focus Campania

Nel 2025, Terna continuerà a rafforzare la rete elettrica italiana con l’entrata in esercizio di nuove opere, tra cui 36 progetti autorizzati e investimenti per oltre un miliardo di euro. Dal 2023, sono stati già realizzati interventi per oltre 2 miliardi di euro, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica del paese. Un focus particolare sarà dedicato anche alla Regione Campania, con importanti novità in vista.

Dal 2023 in esercizio interventi di sviluppo della rete elettrica per oltre 2 miliardi di euro Nel 2025 autorizzati 36 nuovi progetti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, per 1 miliardo di euro di investimenti Roma, 18 dicembre 2025 – Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro. Il risultato registrato nell'anno conferma l'impegno della Società guidata da Giuseppina Di Foggia nel rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione nazionale, a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese.

