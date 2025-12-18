Teotino avvisa l’Inter | Deve cambiare il trend negli scontri diretti! E sul Bologna penso questo

Teotino lancia un avvertimento all’Inter: è fondamentale invertire il trend negativo negli scontri diretti. La sfida contro il Bologna rappresenta un’opportunità per risalire la china e dimostrare il valore della squadra. La cautela e la determinazione saranno decisive per ottenere un risultato positivo e migliorare la classifica.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha messo in guardia l'Inter in vista della Supercoppa. Secondo l'opinionista, i nerazzurri dovranno superare il blocco psicologico legato agli scontri diretti e alla tradizione negativa contro il Bologna. Teotino ha inoltre sottolineato la pericolosità di Vincenzo Italiano: il tecnico rossoblù è un vero specialista delle gare a eliminazione diretta, capace di esaltarsi nelle partite da dentro o fuori.

