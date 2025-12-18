Tentato omicidio dell' imprenditore edile ' non amico ' del clan condannati i due aggressori

La Cassazione ha confermato la condanna per Nicola e Salvatore Pota, ritenuti responsabili del tentato omicidio dell’imprenditore Vincenzo Esposito. Attacco brutale, avvenuto mentre l’uomo si trovava nel suo cantiere, con sei colpi di arma da fuoco. La sentenza chiude un capitolo di giustizia, sancendo la responsabilità degli esecutori materiali e rafforzando il contrasto alla criminalità nel settore edilizio.

© Casertanews.it - Tentato omicidio dell'imprenditore edile 'non amico ' del clan, condannati i due aggressori La seconda sezione della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Nicola e Salvatore Pota - ritenuti gli esecutori materiali del tentato omicidio dell’imprenditore edile Vincenzo Esposito attinto da 6 colpi di arma da fuoco al volto, nuca e spalla. L’agguato avvenne il 20 settembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Montichiari, dietro il tentato omicidio dell’imprenditore Ferandi spunta uno dei più spietati killer d’Italia Leggi anche: Omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, condannati a 24 anni i due quindicenni responsabili dell’aggressione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tentato omicidio dell'imprenditore edile 'non amico ' del clan, condannati i due aggressori; Blitz all’alba: 8 arresti per tentato omicidio, droga e armi – VIDEO; Cesa, tentato omicidio Esposito: condanna definitiva per i fratelli Pota; Cesa, duplice omicidio dei fratelli Marrandino: a giudizio anche moglie, figlio e complici di Mangiacapre. Cesa, tentato omicidio Esposito: condanna definitiva per i fratelli Pota - Diciassette anni di processi, annullamenti e rinvii si chiudono con una sentenza irrevocabile. pupia.tv

Prato, imprenditore arrestato per tentato omicidio - L'uomo, gestore di alcuni locali, è accusato di aver pestato a sangue un 46enne che aveva consumato droga nel bagno di un pub ... rainews.it

Prato, ex soldato cinese condannato per tentato omicidio - Il Tribunale di Prato ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese, per il suo ruolo di sesto esecutore materiale nel ... avvenire.it

Concorso in tentato omicidio: 5 anni a Gaju, compagno della donna. La famiglia del ragazzo pestato: “Una liberazione, ma non ci restituirà Davide”. L’avvocato Bordoni: “Ora andiamo avanti per portare a processo il quinto uomo” - facebook.com facebook

Arrestata per tentato omicidio di un carabiniere - aggiornamento x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.