Nella notte, un tentativo di furto in un'abitazione di Rotondi è stato sventato grazie all'intervento degli agenti del Commissariato di Cervinara. Dopo un rapido intervento, è stato possibile identificare e denunciare il responsabile, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel territorio. La vicenda sottolinea l'importanza della presenza sul territorio e della pronta risposta delle forze dell'ordine.

© Anteprima24.it - Tentato furto notturno in abitazione: scatta la denuncia

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cervinara hanno identificato e denunciato un uomo resosi responsabile del reato di tentato furto in abitazione nel Comune di Rotondi. L’attività delittuosa è stata perpetrata nella notte scorsa. Gli agenti, prontamente allertati dalla Sala Operativa a seguito dell’attivazione del sistema di allarme, hanno prontamente raggiunto la privata dimora evitando che il delitto fosse portato a conseguenze ulteriori. All’esito di una incalzante attività investigativa, condotta anche tramite la visione di sistemi di videosorveglianza, gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Controlli straordinari in città, denunciato un 29enne per tentato furto in abitazione

Leggi anche: Ziello denuncia un danno ai cavi elettrici dell'abitazione di famiglia: scatta la solidarietà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tentato furto in un garage di Padova: inseguimento notturno e arresto immediato; Tentato furto con scasso a casa della vicesindaca: l'allarme mette in fuga i banditi; Rubati novemila euro dalla cassaforte di una casa a Tarcento; Lardirago, vede il ladro in fuga dopo il furto in casa: urla e chiama i carabinieri. Arrestato.

Raffica di furti nelle abitazioni. Ladri inseguiti dai residenti infuriati - Non per protestare, ma per cercare di acchiappare i ladri che però riescono a fuggire. lanazione.it

Tentano un furto in abitazione ma vengono scoperti grazie alle telecamere di sorveglianza: arrestati in due - La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni per tentato furto in abitazione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. gazzettinonline.it

Ancona, giardiniere sventa il furto nella casa dell'aziana padrona. Arrestato un egiziano: aveva già avuto un Foglio di Via per molestie a una donna - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. corriereadriatico.it

Tentato furto in pieno centro a #Sassari: arrestati due giovani dai carabinieri - facebook.com facebook

Tentato furto in studio medico in ospedale, foglio di via da Jesi fino al 2028. Provvedimento del questore di Ancona nei confronti di un 60enne #ANSA x.com