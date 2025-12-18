Tentano di colpire i pro Pal Ora Askatasuna cerca di tirare in ballo la causa palestinese
Askatasuna si inserisce nel dibattito con una mossa a sorpresa, collegando la loro azione alla causa palestinese. Questa mattina, dopo quasi tre decenni di occupazione, è stato effettuato il sequestro dell’immobile di via Regina Margherita 47, segnando un nuovo capitolo nella loro lunga storia di contestazioni.
A sorpresa, ma nemmeno troppo come hanno ammesso gli esponenti di Askatasuna, questa mattina è arrivato il sequestro dell'immobile di via Regina Margherita 47 dopo ben 29 anni di occupazione abusiva. Non è corretto parlare di sgombero, in quanto le forze dell'ordine e le autorità hanno operato in modo tale che non fosse necessario intervenire con la forza. L'immobile, infatti, alle 6.30 del mattino era occupato esclusivamente da 5 attivisti che dormivano al terzo piano. Solo successivamente si sono presentati in forze gli antagonisti per proclamare il presidio permanente all'esterno della struttura, che resta presidiata da un ingente numero di agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
