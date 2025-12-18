Tenta di derubare un corriere | rintracciato e denunciato a Sapri

A Sapri, un tentativo di furto ai danni di un corriere ha generato tensione nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo, mentre stava effettuando una consegna, è stato avvicinato da un individuo che ha tentato di derubarlo. Fortunatamente, grazie alla prontezza delle forze dell’ordine, il responsabile è stato rintracciato e denunciato, garantendo così la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Tensione a Sapri, nei pressi dell’ufficio postale: un corriere è stato vittima di un furto, mentre era sceso dal mezzo per effettuare una consegna. Un uomo si è avvicinato al veicolo rubandogli un pacco e il telefono cellulare dell’operatore, per poi fuggire. Immediato, tuttavia, l'intervento dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

