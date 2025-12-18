Tensione a Casa Sollievo vertici costretti alla fuga tra le urla dei lavoratori | Buffoni andate via da qui

Momenti di grande tensione questa mattina al quarto piano di Casa Sollievo della Sofferenza, durante l’incontro pre-natalizio. Tra urla, insulti e slogan, i lavoratori hanno accolto i vertici con insulti e richieste di allontanamento, creando un clima di caos e scontro. La scena ha coinvolto membri del Consiglio di Amministrazione, il vescovo Padre Franco Moscone e il direttore generale Gino, segnando un episodio di forte tensione all’interno dell’ospedale.

Attimi di tensione, urla e slogan, questa mattina, giovedì 18 dicembre, al quarto piano dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, quando durante il consueto appuntamento pre-natalizio e scambio di auguri alla presenza del CdA e del vescovo Padre Franco Moscone e del direttore generale Gino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Tentato furto in una casa ad Agropoli: ladri costretti alla fuga Leggi anche: Clima teso a Casa Sollievo: avviati i decreti ingiuntivi e proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Casa Sollievo spedita sui nuovi contratti: nessuna intesa in Prefettura, lavoratori verso lo sciopero; Casa Sollievo della Sofferenza, vertenza senza svolta: sindacati sul piede di guerra, cresce il rischio sciopero. Casa Sollievo, è sciopero: fallito il vertice in Prefettura - CASA SOLLIEVO, è SCIOPERO: FALLITO IL VERTICE IN PREFETTURA Puglia, San Giovanni Rotondo: sfuma l'accordo tra sindacato e direzione. ilsipontino.net

Casa Sollievo della Sofferenza, fallito il vertice in Prefettura: proclamato lo sciopero - Menichella ha inoltre espresso rammarico per quello che definisce un tentativo della direzione di delegittimare il sindacato sanitario più numeroso e partecipato del Paese, sottolineando la gravità ... giornaledipuglia.com

SCIOPERO Casa Sollievo, fallito il vertice in Prefettura: proclamato lo sciopero del personale medico - L'incontro si è chiuso senza accordo, confermando la crisi attorno alla nuova contrattualistica che aveva già alimentato tensioni ... statoquotidiano.it

