Tennistavolo B2. La Cobi Meccanica guarda in alto.

Il weekend appena trascorso ha regalato grandi soddisfazioni al tennistavolo modenese e alla Cobi Meccanica, che ha consolidato il suo ottimo piazzamento in serie B2 grazie a una convincente vittoria interna. Con un risultato di 5-2 contro Lucca, i talentuosi atleti guidati da Malagoli hanno dimostrato determinazione e abilità, confermando il loro ruolo di protagonisti nel campionato.

Un buon weekend per il tennistavolo modenese, lo scorso. La Cobi Meccanica, grazie al convincente successo interno per 5-2 contro Lucca, si è confermata terza forza del campionato di serie B2: tutti a segno i ragazzi di Malagoli ovvero Lorenzo Rettighieri, Francesco Mundo e Lorenzo Guercio. In C1, soffertissima ma fondamentale vittoria casalinga per l' Eurolamiere che dopo quattro ore di gioco è riuscita a piegare per 5-4 il Castelgoffredo B (Mantova), incamerando punti decisivi in chiave salvezza. Brillanti successi per le formazioni modenesi di C2: la Stendalto ha regolato per 6-1 Ferrara e attende al prossimo turno lo scontro al vertice contro Imola, mentre la Cdr Pizzeria Vesuvio ha superato per 5-2 Forlì e rimane in scia delle prime della classe.

