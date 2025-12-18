Temptation Island Marco dedica un tatuaggio a Denise | Mi rimane solo un bel ricordo

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Marco Raffaeli ha deciso di lasciare un segno indelebile del suo passato con Denise Rossi, dedicandole un tatuaggio. La loro storia, segnata da alti e bassi, si è conclusa definitivamente, lasciando spazio a ricordi e riflessioni. Un gesto simbolico per Marco, che ora guarda avanti, portando con sé un ricordo speciale di un amore ormai passato.

Marco Raffaeli e Denise Rossi distanti dopo Temptation Island, lui le dedica un tatuaggio. La storia d’amore tra Marco Raffaeli e Denise Rossi è finita dopo Temptation Island, i due dopo il programma ci avevano riprovato ma le cose tra loro non hanno funzionato. Il loro è stato un amore molto importante, lei soffriva perché l’ex compagno non riusciva a dare la giusta importanza al loro rapporto e dopo averci provato a lungo a restare insieme le loro strade si sono divise senza più ricongiungersi. Ieri sul suo profilo Instagram l’ex volto di Temptation Island ha pubblicato un post che ha sorpreso tutti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

