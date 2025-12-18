Tempo di restyling per la stazione

La stazione di Pontassieve si prepara a un importante restyling. Dal 12 gennaio 2026, il sottopassaggio sarà chiuso per lavori, impedendo l’accesso da via Verdi fino a marzo. Un intervento volto a migliorare gli spazi e i servizi, garantendo un’esperienza più confortevole per tutti i viaggiatori. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di accesso durante il periodo di lavori.

Nuovo look per la stazione di Pontassieve. Chiusura del Sottopassaggio per lavori a partire dal prossimo 12 gennaio 2026 e fino alla fine del successivo mese di marzo, con la chiusura dell'accesso alla stazione da via Verdi. Novità importanti, che cambieranno per qualche tempo le abitudini dei cittadini e, soprattutto, dei pendolari della zona. Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs, ha infatti comunicato l'avanzamento dei lavori di riqualificazione della stazione di Pontassieve, inclusa nel Piano Integrato Stazioni nazionale. A partire da lunedì 12 gennaio 2026 il sottopassaggio ferroviario che collega piazza della Stazione a via Giuseppe Verdi sarà interdetto al passaggio pedonale nella parte più prossima a via Verdi, per consentire l'esecuzione di interventi di restyling architettonico ed impiantistico.

