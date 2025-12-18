Un episodio di tensione ha coinvolto una donna napoletana di 46 anni, arrestata dalla Polizia di Stato per aver aggredito un medico durante un intervento. L’episodio si è verificato in un contesto di prolungati tempi di attesa, evidenziando le criticità del sistema sanitario. La vicenda si è conclusa con l’arresto della donna, sottolineando l’importanza di rispettare le figure professionali e le regole.

Tempi d'attesa lunghi, donna aggredisce medico e viene arrestata

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza differita una 46enne napoletana per lesioni personali a un operatore sanitario. Nella serata di martedì gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori, ad Acerra (Napoli), per la segnalazione di un'aggressione ai danni di personale sanitario. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni medici i quali hanno raccontato che due donne, poco prima, si erano lamentate dei tempi di attesa troppo lunghi per una visita e per questo motivo, una di loro aveva dapprima inveito contro gli stessi e successivamente aggredito un medico.

