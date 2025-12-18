Tempesta d’amore anticipazioni dal 22 al 24 dicembre 2025

La settimana di Natale al Fürstenhof si preannuncia ricca di tensioni e colpi di scena. Markus e Vincent mettono in atto un piano rischioso per incastrare Philipp, ma l’operazione potrebbe sfuggire di mano, mettendo Ana di fronte a una decisione complessa. L’atmosfera festiva si mescola alle complicazioni, creando un palcoscenico di emozioni e intrighi che cattureranno l’attenzione degli spettatori fino all’ultimo momento.

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d'amore, anticipazioni dal 22 al 24 dicembre 2025 Settimana di Natale al Fürstenhof: Markus e Vincent tentano di incastrare Philipp con un documento falsificato, ma la manovra può esplodere e trascinare Ana in una scelta difficile. Nicole ed Erik cedono alla tentazione e un bacio proibito mette in crisi tutto, mentre Michael affronta una diagnosi che lo chiude. Arriva Miro Falk e scattano .

