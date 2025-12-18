Telemarketing aggressivo AgCom valuta numero di 3 cifre contro frodi telefoniche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) valuta l’introduzione di numerazioni a tre cifre per contrastare le frodi telefoniche e il telemarketing aggressivo. Durante la riunione del 17 dicembre, la Commissione Infrastrutture e Reti ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, puntando a rendere più sicure e trasparenti le comunicazioni telefoniche, anche nel settore del teleselling.

© Lapresse.it - Telemarketing aggressivo, AgCom valuta numero di 3 cifre contro frodi telefoniche “Nella riunione del 17 dicembre, la Commissione Infrastrutture e Reti (CIR) dell’Autorità ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, volta a introdurre l’utilizzo di numerazioni brevi come numero chiamante per chiamate eo messaggi, anche destinati ad attività di teleselling e telemarketing. La consultazione avrà la durata di 45 giorni”. Lo fa sapere AgCom in un comunicato. “ Tale intervento si rende necessario in un contesto di mercato caratterizzato da modalità aggressive di contatto della clientela per teleselling e telemarketing, collegate a tentativi di frode -si legge nella nota-. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Telemarketing molesto, dal 19 novembre scatta il nuovo filtro AgCom contro i finti numeri italiani Leggi anche: Stop al telemarketing truffa. Interviene l’Agcom Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Telemarketing aggressivo, AgCom valuta numero di 3 cifre contro frodi telefoniche - "Nella riunione del 17 dicembre, la Commissione Infrastrutture e Reti (CIR) dell'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del ... lapresse.it

Telemarketing, come riconoscere le truffe? Arriva il numero a tre cifre per fermare le chiamate non affidabili - È questa la nuova strategia messa in campo dall’Agcom per contrastare il fenomeno del telemarketing aggressivo ... ilmessaggero.it

L'Agcom e la guerra al telemarketing selvaggio: l'ultima battaglia è sui tre numeri obbligatori - La sperimentazione è partita il 17 dicembre e durerà 45 giorni, per poi diventare operativa. lasicilia.it

E anche oggi: Francia, Spagna, Svezia e Portogallo. Eh, ma il telemarketing aggressivo doveva finire… x.com

Perché non riusciamo a fermare le chiamate moleste e perché ora ne arrivano tantissime dall’estero Dietro a quei numeri sconosciuti non c’è solo fastidio: c’è un mercato che vale fino a un miliardo di euro l’anno, alimentato da telemarketing aggressivo, sp - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.