Telefoni e rete internet in tilt Disagi a catena tra Forlì e Rimini

Un guasto alle centraline telefoniche ha causato disagi diffusi tra Forlì e Rimini, lasciando senza connessione e comunicazioni molte persone. Un problema che evidenzia le vulnerabilità delle infrastrutture moderne, dove un singolo malfunzionamento può paralizzare interi territori. I cittadini si sono ritrovati improvvisamente isolati, sottolineando l'importanza di sistemi più resilienti per il terzo millennio.

© Ilrestodelcarlino.it - Telefoni e rete internet in tilt. Disagi a catena tra Forlì e Rimini Sindromi da terzo millennio: basta un guasto in una serie di centraline telefoniche per mandare in apnea una larga fetta della popolazione: ieri mattina intorno alle 10.30 sono andate in tilt (in ‘down’ dicono i tecnici) migliaia di linee telefoniche fisse, mobili e di trasferimento dati a causa di un disservizio che ha interessato le reti Vodafone, Fastweb, CoopVoce e Ho. Mobile. In pratica gli utenti non riuscivano a effettuare e a ricevere chiamate e nemmeno a connettersi a internet, sia che i tentativi di collegamento arrivassero dalle reti domestiche o aziendali, sia per quello che riguarda l’utilizzo dei telefonini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Telefoni senza segnale e internet ko, pesanti disagi con alcuni operatori: cosa sta accadendo in Romagna Leggi anche: Telefoni irraggiungibili e niente internet: disservizi sulla rete Vodafone in Romagna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Telefoni e rete internet in tilt. Disagi a catena tra Forlì e Rimini; Cronaca. Romagna, telefoni muti e rete dati in tilt: guasto alle centrali blocca diversi operatori; Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia. Telefoni e rete internet in tilt. Disagi a catena tra Forlì e Rimini - Disagi anche nelle aziende e nei negozi per l’interruzione dei ’pos’ per i pagamenti con le carte. msn.com

Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia - Il down di Vodafone e di altri operatori ha causato migliaia di segnalazioni e proteste sui social network. quifinanza.it

Spagna, altro maxi blackout: colpiti i telefoni e la rete internet - Sono passati solo venti giorni dal maxi blackout che ha paralizzato la Spagna, ma non solo il motivo che ha causato quell'improvviso guasto che ha mandato in tilt ospedali, semafori e allarmato ... affaritaliani.it

? Bloccare TUTTA la pubblicità sul telefono con un solo pulsante

ATTUALITÀ Telefoni senza segnale, internet irraggiungibile e servizi bloccati. All’origine del problema ci sarebbero due guasti alla rete in fibra ottica di Fibercop. - facebook.com facebook

Una #ERN è una #rete transfrontaliera che collega centri specializzati nelle #malattierare. Favorendo la condivisione di competenze, le #ERNs permettono a chi vive con una malattia rara, ovunque si trovi in Europa, l’ #assistenza migliore possibile mala x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.