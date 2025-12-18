telco soluzioni digitali presidio dei lavoratori e appello al governo

Pier Francesco Nesti mette in luce una crescente preoccupazione per la situazione della Telco Soluzioni Digitali, un’azienda vicentina attiva nel settore delle telecomunicazioni. La vertenza, iniziata nel 2024, coinvolge diritti dei lavoratori e il futuro dell’impresa, richiedendo un intervento tempestivo delle istituzioni. Un episodio che evidenzia le sfide del settore e l’importanza di un presidio attento da parte delle autorità.

di Pier Francesco Nesti Si aggiunge un altro capitolo alla vicenda della Telco Soluzioni Digitali. Una vertenza iniziata nel 2024, che riguarda una realtà con sede a Vicopisano e lavora in appalto nel settore delle telecomunicazioni con aziende come Tim (in passato) e Fibercop, dal luglio dell’anno scorso. Oltre quattrocento gli addetti complessivamente coinvolti, una parte dei quali, un’ottantina, nel sito di Campi. Lavoratori che martedì hanno organizzato un presidio di fronte all’ingresso della Regione in occasione del consiglio regionale, "per portare all’attenzione del governo una vicenda - spiega Samuele Falossi (SlcCgil Toscana) - che da troppo tempo viene ignorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

