Teatro | a Spongano in scena Altrove

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spongano prende vita un evento teatrale imperdibile: Rita Felicetti, attrice, clown e musicista, porta in anteprima

© Lecceprima.it - Teatro: a Spongano in scena "Altrove"

Rita Felicetti, attrice, clown e musicista, presenta in anteprima a Spongano, nell’ambito dellastagione teatrale Fuochi comuni, ALTROVE, una produzione di Ultimi Fuochi Teatro. È unospettacolo sull’ignavia, sulla paura di affrontare il proprio destino o anche solo di sceglierlo un destino. Si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

