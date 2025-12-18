Tatuaggio con finalità medica la Liguria chiede che sia a carico del sistema sanitario nazionale
In Liguria, il tatuaggio con finalità medica diventa oggetto di discussione, con l’obiettivo di renderlo a carico del sistema sanitario nazionale. L’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno, presentato da Sara Foscolo, sottolinea l’intento di coinvolgere la Giunta nelle trattative con la Conferenza Stato-Regioni per regolamentare questa pratica. Una questione che apre nuovi scenari nel campo della salute e della prevenzione.
Tra le disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione, giovedì 18 dicembre è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno, presentato da Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini), che impegna la Giunta a farsi parte attiva in Conferenza Stato-Regioni affinché venga disciplinata, e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Liguria: via libera ai tatuaggi medici a carico del Servizio Sanitario - Tra gli interventi previsti ricostruzione di areole e capezzoli, camouflage di cicatrici e ricostruzione di ciglia e sopracciglia, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti ... telenord.it
