Tatuaggio con finalità medica la Liguria chiede che sia a carico del sistema sanitario nazionale

In Liguria, il tatuaggio con finalità medica diventa oggetto di discussione, con l’obiettivo di renderlo a carico del sistema sanitario nazionale. L’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno, presentato da Sara Foscolo, sottolinea l’intento di coinvolgere la Giunta nelle trattative con la Conferenza Stato-Regioni per regolamentare questa pratica. Una questione che apre nuovi scenari nel campo della salute e della prevenzione.

Liguria: via libera ai tatuaggi medici a carico del Servizio Sanitario - Tra gli interventi previsti ricostruzione di areole e capezzoli, camouflage di cicatrici e ricostruzione di ciglia e sopracciglia, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti ... telenord.it

Foscolo: tatuaggio con finalità medica a carico del SSN. Concreto aiuto alle donne - “Regione Liguria s’impegnerà in prima fila affinché l’esecuzione del tatuaggio con finalità medica, eseguita in persone che hanno necessità di coprire condizioni patologiche della cute, sia ... ligurianotizie.it

