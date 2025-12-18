Tariffe ferroviarie 2026-2029 | aumenti contenuti ma rimangono le agevolazioni

Dal 2026 al 2029, le tariffe ferroviarie subiranno lievi aumenti, strettamente legati all’inflazione programmata. Tuttavia, le agevolazioni attualmente in vigore saranno confermate, garantendo continuità e vantaggi ai pendolari. Un aggiornamento che mantiene l’equilibrio tra adeguamento dei prezzi e tutela dei cittadini, assicurando un servizio più sostenibile e accessibile nel tempo.

Con l’arrivo delle festività natalizie, il fenomeno del caro voli e delle elevate tariffe ferroviarie torna puntualmente a colpire i cittadini siciliani, rappresentando ormai una costante e non più un’eccezione, da sempre denunciata dalla Confederazione Sindacale - facebook.com facebook

