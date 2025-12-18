Tariffe ferroviarie 2026-2029 | aumenti contenuti ma rimangono le agevolazioni

Dal 2026 al 2029, le tariffe ferroviarie subiranno lievi aumenti, strettamente legati all’inflazione programmata. Tuttavia, le agevolazioni attualmente in vigore saranno confermate, garantendo continuità e vantaggi ai pendolari. Un aggiornamento che mantiene l’equilibrio tra adeguamento dei prezzi e tutela dei cittadini, assicurando un servizio più sostenibile e accessibile nel tempo.

Una serie di adeguamenti tariffari, legati unicamente al tasso d’inflazione programmata, insieme alla conferma da parte della Regione di tutte le agevolazioni attualmente in vigore.La Giunta ha approvato una manovra tariffaria del trasporto ferroviario regionale per il quadriennio 2026-2029, come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

