Tardino AdSP | L' Europa riscopre una strategia mediterranea

Annalisa Tardino sottolinea come l’Europa abbia finalmente riscoperto l’importanza strategica del Mediterraneo, un ruolo che potrebbe rivoluzionare competitività e sviluppo. I porti del Sud rappresentano ora la chiave per rilanciare industria, logistica ed energia, collocando la regione al centro di una sfida cruciale per il futuro continentale. Un cambio di prospettiva che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il Vecchio Continente.

Per Annalisa Tardino, “L'Europa, con colpevole ritardo di decenni, ha scoperto che esiste il Mediterraneo e che proprio in Mediterraneo potrebbe giocarsi la sfida della competitività, e che i porti del Sud saranno la chiave di volta per recuperare competitività per l'industria, la logistica e l'energia al servizio dell'Europa”. Secondo il commissario dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, “il Patto per il Mediterraneo e il rilancio di una politica europea sui porti forniscono la prova di un vento che è cambiato e che pone la Sicilia al centro di interessi sempre più estesi”. Dopo aver individuato in “almeno” trecentocinquanta milioni di euro i bisogni del sistema portuale siciliano, Annalisa Tardino ha confermato l'assoluta necessità di convincere l'Europa ad adottare un atteggiamento e politiche pragmatiche in tema di energia e portualità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

