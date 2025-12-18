Tara Reid insiste | Sono stata drogata nonostante la polizia abbia chiuso il caso
Tara Reid torna a parlare, sostenendo di essere stata drogata, nonostante la polizia abbia ufficialmente chiuso il caso. La star di American Pie mantiene la sua versione, affermando di aver ingerito sostanze a sua insaputa. Un episodio che solleva ancora interrogativi e alimenta il mistero attorno alla vicenda, mantenendo alta l’attenzione dei media e dei fan.
La star di American Pie continua a sostenere di aver ingerito a sua insaputa della droga ma le forze dell'ordine hanno concluso le indagini. Tara Reid non fa marcia indietro e continua a sostenere di essere stata drogata in un bar fuori Chicago qualche settimana fa. Tuttavia, la polizia ha chiuso definitivamente il caso e considera concluse le indagini. I fatti risalgono al 23 novembre scorso, quando l'attrice è stata brevemente ricoverata in ospedale, dopo che il personale del DoubleTree Hotel di Rosemont, in Illinois, dopo aver notato che l'attrice biascicava e aveva difficoltà a camminare. Il racconto di Tara Reid dopo il ricovero in ospedale Secondo il rapporto della polizia, la star di American Pie ha dichiarato di aver bevuto soltanto un bicchiere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
