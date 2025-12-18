tanti marocchini hanno ucciso le loro mogli e anche io potrei farlo condannato il marito violento

Una sentenza che mette in luce un grave problema sociale: la violenza domestica. Un uomo di origine marocchina, condannato a otto anni di reclusione, ha ricevuto la condanna per aver maltrattato e abusato della moglie, una vicenda che evidenzia la piaga delle violenze di genere e la necessità di interventi efficaci per proteggere le vittime.

E' stato condannato a 8 anni di reclusione, coi giudici del Collegio del Tribunale di Rimini che hanno accolto le richieste del pubblico ministero Luca Bertuzzi, il 56enne di origine marocchina, accusato di una lunga e grave serie di maltrattamenti, violenze e abusi nei confronti della moglie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

