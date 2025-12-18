Tanti eventi in 10mila in centro nel weekend E arrivano i Babbi Natale in Vespa e il mercato straordinario

Il centro di Cesena si anima con un weekend ricco di eventi, attirando oltre 10mila visitatori da tutta la regione. Tra Babbi Natale in Vespa, il mercato straordinario e tante altre iniziative, l’atmosfera natalizia conquista grandi e piccini. Il successo cresce di settimana in settimana, rendendo “Natale a Cesena” un appuntamento imperdibile per vivere lo spirito delle festività in un centro storico vibrante e festoso.

Tutti pazzi per “Natale a Cesena”. Di week end in week end cresce il successo delle iniziative promosse in centro storico dal Comune e organizzate da Cesena Fiera in vista delle Festività natalizie: solo nell’ultimo fine settimana oltre 10mila persone, tante provenienti anche da fuori città. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

