Tamponata a 200 all' ora in autostrada muore dopo giorni di agonia | l' ipotesi di una corsa clandestina dietro la morte di Matilde Baldi

Una tragica collisione in autostrada ha portato alla morte di Matilde Baldi, giovane di 20 anni, dopo un’agonia di cinque giorni. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di una corsa clandestina tra auto di grossa cilindrata, che potrebbe aver scatenato lo schianto fatale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della pericolosità delle gare non autorizzate sulle strade pubbliche, con conseguenze drammatiche per le vittime innocenti.

