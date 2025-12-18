Tamponamento tra auto e camion in A22 | quattro feriti

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri sull’A22 a Chiusa, coinvolgendo un’auto e un camion. L’impatto violento ha causato quattro feriti, suscitando preoccupazione tra i passanti e le autorità. La dinamica è ancora da chiarire, ma le conseguenze sono state pesanti per le persone coinvolte in questa drammatica collisione.

© Trentotoday.it - Tamponamento tra auto e camion in A22: quattro feriti Uno schianto tremendo quello che è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, lungo l’A22 in quel di Chiusa. L’esatta dinamica e le responsabilità sono ancora in fase di chiarimento ma, da quanto emerso, a essere coinvolte sono state due auto e due camion, con un impatto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Tamponamento a catena di tre auto: quattro feriti, traffico paralizzato Leggi anche: Tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: quattro morti e sei feriti gravi in uno scontro tra auto e camion La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caos in autostrada, incidenti multipli nella nebbia: coinvolti camion, auto e furgoni. Traffico in tilt; ??Tamponamento tra auto e camion in A22: quattro feriti; Incidente sul raccordo di Casalecchio: auto rimane incastrata sotto un camion | FOTO e VIDEO; Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometri. Tamponamento lungo l'Autostrada, intervento dei soccorsi: code e rallentamenti sull'A22 - 30 di oggi, mercoledì 17 dicembre, tra i casell ... ildolomiti.it

Tamponamento in A22, coinvolti tre veicoli: in azione i soccorsi, traffico bloccato e 8 chilometri di coda - Incidente stradale tra più veicoli sull'autostrada del Brennero in direzione sud, all'altezza tra l'allacciamento con l'A4 Milano- ildolomiti.it

Tamponamento tra un pullmino e un Tir: nove feriti in A22 - All'altezza di Chiusa un minibus turistico con 9 passeggeri ha tamponato un camion. rainews.it

Leggi l'articolo - Ponderano, tamponamento tra due auto alla rotonda del Maghettone #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #polizia #ponderano - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.