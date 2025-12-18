Tamponamento mortale sull’Autostrada del Sole | muore un 48enne

Un tragico incidente sull’Autostrada del Sole si è ormai consumato. Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un tamponamento tra un furgone e un tir, avvenuto al chilometro 278 in direzione Bologna, all’altezza di Calenzano. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, ma l’impatto si è rivelato fatale, lasciando un segno profondo tra chi ha assistito alla scena e le autorità intervenute sul posto.

Gravissimo incidente stradale sull' Autostrada del Sole all'altezza di Calenzano. Un uomo ha perso la vita in un tamponamento tra un furgone e un tir, avvenuto al chilometro 278 della A1 in direzione Bologna. L'incidente si è verificato intorno alle 18.50, in una fascia oraria di traffico intenso. A morire è stato il conducente del furgone, un 48enne, rimasto incastrato nell'abitacolo dopo l'impatto. La cabina di guida del mezzo è stata completamente schiacciata contro il retro del tir che lo precedeva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, oltre a un' autogrù necessaria per le operazioni di soccorso.

