Talk With Us al via la seconda stagione | protagonisti Cambiaso e Miretti tra domande e risposte tutte da ridere! – VIDEO

È tornato il nostro appuntamento più divertente: Talk With Us riparte con la seconda stagione! Cambiaso e Miretti portano sorrisi e spontaneità, condividendo passioni e aneddoti tra domande e risposte spassose. Un mix di leggerezza e curiosità che farà divertire i tifosi e non solo. Preparatevi a scoprire il lato più svelato dei protagonisti bianconeri, tra risate e sorprese!

Talk With Us, al via la seconda stagione del vodcast bianconero con i due giocatori che svelano le loro passioni fuori dal campo tra risate e aneddoti. Il sipario si alza ufficialmente sulla seconda stagione di Talk With Us, il vodcast della Juventus realizzato in stretta collaborazione con DAZN. Dopo il successo della prima edizione, andata in scena durante il ritiro estivo negli Stati Uniti in occasione della FIFA Club World Cup, il format cambia location e si stabilisce all'interno dello Juventus Creator Lab. Il primo episodio, disponibile a partire da oggi 18 dicembre su YouTube e sulla piattaforma di streaming, vede come protagonisti assoluti Andrea Cambiaso e Fabio Miretti.

