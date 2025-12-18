Mirco Policardi, talentuoso giovane di Roncofreddo di appena 13 anni, si distingue nel mondo del Wingfoil. Al Campionato italiano 2025, tenutosi a Torregrande, in Sardegna, ha conquistato il titolo di campione italiano under 15, confermando il suo straordinario talento e passione per questo sport in continua crescita.

© Ilrestodelcarlino.it - Talento del Wingfoil . Mirco campione italiano

Mirco Policardi, 13 anni, di Roncofreddo, ha partecipato al Campionato italiano Wingfoil 2025, dove nell’ultima tappa disputata a Torregrande, in Sardegna, è stato premiato come campione italiano under 15. Si allena prevalentemente a Cesenatico Ponente presso il windsurf club Cesenatico e la sua è stata una bella avventura con varie tappe in tutta Italia, dove Mirco è sempre arrivato primo nella sua categoria. Frequenta la terza media ma, nonostante la giovane età, ha già dimostrato una determinazione e una abilità fuori dal comune negli sport acquatici. La sua avventura è iniziata a soli 8 anni, quando ha messo per la prima volta i piedi sulla tavola da kite foil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Premio Cinema Giovane 2025: il talento italiano in gara

Leggi anche: Saelemaekers è fondamentale, ma non ha cambi. Si punta il super talento italiano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Talento del Wingfoil . Mirco campione italiano.

Talento del Wingfoil . Mirco campione italiano - Mirco Policardi, 13 anni, di Roncofreddo, ha partecipato al Campionato italiano Wingfoil 2025, dove nell’ultima tappa disputata a Torregrande, in Sardegna, è stato premiato come campione italiano unde ... ilrestodelcarlino.it