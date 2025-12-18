Tajani zittisce Putin | in Europa non c’è nessun maialino che scodinzola Solo premier eletti democraticamente

Il ministro Tajani risponde con fermezza a Putin, respingendo le sue accuse e sottolineando che in Europa i leader sono eletti democraticamente. La sua dichiarazione evidenzia la solidità delle istituzioni europee di fronte alle provocazioni internazionali, rafforzando il messaggio di autonomia e rispetto delle regole che contraddistinguono l’Unione Europea.

© Secoloditalia.it - Tajani zittisce Putin: in Europa non c’è nessun maialino che scodinzola. Solo premier eletti democraticamente” “Nella Ue non c’è nessun maialino che scodinzola, ma solo leader eletti democraticamente”. È la risposta dura del ministro Antonio Tajani al fuor d’opera di Vladimir Putin che ieri ha rivolto insulti all’Unione europea definendo i suoi leader maiali accodati alla passata amministrazione Usa di Joe Biden. Che – accusa lo zar – avrebbe causato la guerra con l’Ucraina. Il titolare della Farnesina lo zittisce rispondendo, da Bruxelles a margine del prevertice del Ppe, alle parole di Putin. La definizione precisa dei capi di Stato europei è ‘podsvinok’, diminutivo russo che indica maialini tra i 4 e i 10 mesi di età, dalle carni particolarmente tenere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Ucraina, Calenda: "Salvini scodinzola verso Putin, Meloni chiarisca la sua posizione" Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, "grato a Tajani. In FI servono facce nuove. Meloni miglior premier d'Europa" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tajani, 'Usa delusi da Putin, Russia si assuma responsabilità - Sembrava possibile un incontro per avviare una seconda fase del dialogo, ma da Mosca è arrivato un rifiuto. ansa.it Magi: “Orbán burattino di Putin. Da veri sovranisti, con Meloni vogliono un’Europa più debole” - «Meloni lo ha accolto a Palazzo Chigi, noi invece ricordiamo chi è davvero Orbán: il burattino di Putin, il simbolo della democrazia illiberale, l’uomo che usa i soldi europei per distruggere la ... repubblica.it DUELLO IN TV DA BRIVIDI! Bersani provoca, Meloni esplode e lo zittisce davanti a tutta Italia! In un faccia a faccia di fuoco che ha incollato milioni di spettatori allo schermo, Giorgia Meloni ha risposto alle frecciate di Pierluigi Bersani con un attac - facebook.com facebook

