Il ministro Tajani ha incontrato Marina Berlusconi, ribadendo l'importanza di organizzare il Congresso, richiamando esperienze passate. Con un tono deciso, ha dichiarato:

© Ilfoglio.it - Tajani vede Marina Berlusconi. Il ministro: "Occhiuto? Non ho nemici. Facciamo il Congresso"

Ieri ha incontrato Marina Berlusconi. Oggi rilancia: " Facciamolo il Congresso: l'abbiamo già fatto in passato. Forza Italia è un partito democratico.". Da Bruxelles. impegnato nel pre summit del Partito popolare europeo, Antonio Tajani risponde ai giornalisti e alle critiche, più o meno velate, che riguardano la sua leadership e che arrivano anche dall'interno del partito. Occhiuto? "Sia chiaro che non ho nemici, da nessuna parte", dice il ministro degli Esteri all'indomani dell'iniziativa di Palazzo Grazioli, che al netto delle smentite, è apparsa come la nascita di una nuova corrente interna agli azzurri radunata intorno al presidente della Calabria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Marina Berlusconi fa le primarie a pranzo: Occhiuto, Cirio, Zangrillo. Tajani soffre. Gianni Letta si diverte

Leggi anche: Forza Italia, Tajani a Occhiuto: "Congresso? Non vedo l’ora!"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tajani: «Marina o Pier Silvio Berlusconi in politica? Se scendono in campo, bene»; Nuova fiamma | La fine dell’era Tajani rompe l’immobilismo politico del centrodestra; Berlusconi avverte Tajani: “Inevitabili in Forza Italia volti e programmi nuovi”; Pier Silvio Berlusconi: «A Forza Italia serve ricambio». E Tajani: lo stiamo già facendo.

Tajani vede Marina Berlusconi. Il ministro: "Occhiuto? Non ho nemici. Facciamo il Congresso" - Dopo il convegno di Occhiuto a Palazzo Grazioli, il minstro degli Esteri incontra la figlia del Cav. ilfoglio.it