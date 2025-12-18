Tajani vede Marina Berlusconi Il ministro | Occhiuto? Non ho nemici Facciamo il Congresso
Il ministro Tajani ha incontrato Marina Berlusconi, ribadendo l'importanza di organizzare il Congresso, richiamando esperienze passate. Con un tono deciso, ha dichiarato:
Ieri ha incontrato Marina Berlusconi. Oggi rilancia: " Facciamolo il Congresso: l'abbiamo già fatto in passato. Forza Italia è un partito democratico.". Da Bruxelles. impegnato nel pre summit del Partito popolare europeo, Antonio Tajani risponde ai giornalisti e alle critiche, più o meno velate, che riguardano la sua leadership e che arrivano anche dall'interno del partito. Occhiuto? "Sia chiaro che non ho nemici, da nessuna parte", dice il ministro degli Esteri all'indomani dell'iniziativa di Palazzo Grazioli, che al netto delle smentite, è apparsa come la nascita di una nuova corrente interna agli azzurri radunata intorno al presidente della Calabria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
